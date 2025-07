Bublik triumphiert in Gstaad

Der Kasache ist in starker Form, muss im Finale aber kämpfen.

Der Kasache ist in starker Form, muss im Finale aber kämpfen.

Sechster Karrieretitel für Alexander Bublik: Der 28 Jahre alte Kasache hat nach dem Triumph in Halle/Westfalen auch das ATP-Turnier in Gstaad gewonnen. Im Finale in der Schweiz setzte sich der Weltranglisten-34. mit 6:4, 4:6, 6:3 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo durch.