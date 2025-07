Hanfmann scheitert an Zverev-Schreck Rinderknech

Yannick Hanfmann kämpft sich gegen Arthur Rinderknech in die Partie, doch sein Kontrahent agiert konstanter.

Yannick Hanfmann hat seinen vierten Halbfinaleinzug in Kitzbühel verpasst. Der 33 Jahre alte Karlsruher unterlag beim ATP-Turnier in Österreich mit 4:6, 6:3, 1:6 im Viertelfinale dem Franzosen Arthur Rinderknech, der den deutschen Topspieler Alexander Zverev in Wimbledon böse überrascht hatte.