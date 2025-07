Kitzbühel: Hanfmann beendet Durststrecke - Struff souverän

Die beiden Deutschen setzen sich in der ersten Runde gegen zwei Kontrahenten mit Heimvorteil durch. Vor allem Struff zeigt sich in starker Verfassung.

Die beiden Deutschen setzen sich in der ersten Runde gegen zwei Kontrahenten mit Heimvorteil durch. Vor allem Struff zeigt sich in starker Verfassung.

Im Achtelfinale trifft Hanfmann auf den an Nummer zwei gesetzten Sebastián Báez aus Argentinien, Struff spielt gegen den Spanier Pedro Martínez Portero, der an Nummer drei gesetzt ist. "Ich habe sehr beständig gespielt, nur wenige Fehler gemacht und gut serviert. Das war der Schlüssel für mich heute", sagte Struff, der sich in seinem Match gegen Ofner stark präsentierte und die vielen Fehler seines Gegners konsequent nutzte.