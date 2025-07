Kitzbühel: Hanfmann gelingt Achtungserfolg

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat mit einem überraschenden Sieg den nächsten Schritt aus seiner Formkrise gemacht. Im österreichischen Kitzbühel bezwang der Karlsruher den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Sebastián Báez mit 5:7, 6:3, 7:5 und steht somit im Viertelfinale des 250er-Turniers. Dort trifft er auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der in Wimbledon Alexander Zverev bezwungen hatte.

Nachdem er am Dienstag erstmals seit Mitte April wieder über die erste Runde eines ATP-Turniers hinausgekommen war, zeigte sich Hanfmann am Mittwoch mindestens ebenbürtig mit Báez, der in der Weltrangliste auf Rang 43 und damit 98 Plätze vor ihm steht.

Für den in der Weltrangliste auf Platz 141 abgerutschten Hanfmann war Kitzbühel schon in den vergangenen Jahren ein gutes Pflaster. Vor einem Jahr war er bei dem Sandplatzturnier bis ins Halbfinale vorgerückt, 2020 schaffte er es gar ins Finale. Auf die Frage, was sein Erfolgsrezept in den Alpen sei, antwortete Hanfmann: „Das Geheimnis ist vielleicht der Kaiserschmarrn“.