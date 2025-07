Tennis: Zahraj verliert bei ATP-Debüt

Zahraj war als Lucky Loser in den Wettbewerb gerutscht, nachdem er eigentlich in der Qualifikation gescheitert war. Der Weltranglisten-283. begann konzentriert, konnte sein Level aber nicht halten. Damit ist kein deutscher Spieler mehr im Wettbewerb. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme an dem Turnier in der Schweiz abgesagt.