Cincinnati: Shelton macht Wiedersehen mit Zverev perfekt

SID 15.08.2025 • 06:17 Uhr Der US-Amerikaner Ben Shelton trifft erneut auf Alexander Zverev eins. Die Bilanz spricht für den Hamburger.

Der US-Amerikaner Ben Shelton hat bei seinem Heimspiel in Cincinnati das Viertelfinale gegen das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev perfekt gemacht. Der Weltranglistensechste bezwang im Achtelfinale Jiri Lehecka aus Tschechien mit 6:4, 6:4 und trifft nun zum insgesamt vierten Mal auf den Hamburger Zverev. Das erste Mal standen die beiden sich im Vorjahr an gleicher Stelle ebenfalls im Viertelfinale gegenüber.

Damals lieferten sich die beiden ein umkämpftes Match über drei Sätze. Zverev behielt wie auch in allen nachfolgenden Duellen mit Shelton die Oberhand, scheiterte aber anschließend im Halbfinale am Weltranglistenersten Jannik Sinner. Dieses Schicksal würde ihm nun vorerst nicht drohen. Sinner zog zwar am Donnerstagabend durch ein lockeres 6:0, 6:2 gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) bereits ins Halbfinale ein, wäre aber erst im Finale ein möglicher Zverev-Gegner.

Lauert Alcaraz auf Zverev?

Der Gewinner des Spiels von Zverev und Toronto-Sieger Shelton trifft zunächst möglicherweise auf den spanischen Topspieler Carlos Alcaraz, der sich mit dem Russen Andrej Rublew um einen Platz in der Runde der besten vier duelliert. Weiterhin im mit 9,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier dabei ist außerdem überraschend der Franzose Térence Atmane.