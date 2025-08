Tennis: Erneute Djokovic-Absage sorgt für Verwunderung

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati abgesagt. Das bestätigten die Veranstalter am Montag gegenüber dem Portal The Athletic. Der Serbe fehlt damit auch beim zweiten Vorbereitungsturnier auf die US Open. In Cincinnati hat Djokovic dreimal triumphiert – zuletzt 2023.