Shelton feiert ersten Masters-Titel in Toronto

SID 08.08.2025 • 07:12 Uhr Der 22 Jahre alte US-Amerikaner besiegt Khachanov im Finale. Shelton klettert auf Platz sechs der Weltrangliste.

Ben Shelton hat sich in einem Tennis-Thriller in Toronto seinen ersten Masters-Titel gesichert. Der 22 Jahre alte US-Amerikaner besiegte im Finale des ATP-1000-Events den Russen und Zverev-Bezwinger Karen Khachanov mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) und ist damit der erste US-Profi seit Andy Roddick im Jahr 2003, der das Turnier in Kanada gewinnen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist ein surreales Gefühl“, sagte Shelton, der sich nach dem Match auf der Zuschauertribüne jubelnd in die Arme seines Vaters Bryan stürzte. Der ehemalige ATP-Profi betreut seinen Sohn als Coach. Shelton wird durch den Erfolg in der Weltrangliste auf Rang sechs klettern und damit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic überholen.

Das hart umkämpfte Finale dauerte 2:45 Stunden und war mitreißend. Shelton, dessen rechter Oberschenkel stark bandagiert war, wirkte zwischenzeitlich angeschlagen – steigerte sich jedoch im entscheidenden Moment.

Im Tie Break des dritten Satzes setzte sich der Linkshänder früh ab und verwandelte seinen zweiten Matchball. Der 29-jährige Khachanov, der im Halbfinale mit einem Dreisatzsieg die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte, hatte im ersten Satz noch die besseren Nerven im Tie Break gehabt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im zweiten Durchgang sorgten technische Probleme mit dem elektronischen Hawk-Eye-System für Verwirrung: Die Linienrufe fielen minutenlang aus, ehe das System nach einer Unterbrechung wieder lief.