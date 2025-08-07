Trotz Matchball! Zverev verpasst Finale in Toronto knapp

SID 07.08.2025 • 05:48 Uhr Der an Nummer eins gesetzte Hamburger Alexander Zverev verliert gegen den Russen Karen Khachanov in drei Sätzen.

Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Toronto das Finale verpasst. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger verlor im Halbfinale nach knapp drei Stunden gegen den Russen Karen Khachanov mit 3:6, 6:4 und 6:7 (4:7). Zverev vergab im dritten Satz einen Matchball und verpasste damit die Möglichkeit auf seinen zweiten Turniersieg des Jahres. Khachanov trifft im Endspiel auf Taylor Fritz oder Ben Shelton (beide USA).

„Ich habe ein paar Bälle verpasst, die ich mir gewünscht hätte. Aber so ist es nun mal. Generell habe ich den Ball nicht so gut gespürt. Aber das ist okay, wir machen weiter. Ich habe in ein paar Tagen in Cincinnati eine weitere Chance“, sagte Zverev, der sich gegen Khachanov zu viele leichte Fehler leistete (44).

Für den an Nummer elf gesetzten Russen war es der dritte Sieg im achten Spiel gegen Zverev, der gegen Chatschanow unter anderem das Olympiafinale von Paris gewonnen hatte. Für Zverev geht es nun zur Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August) mit dem ATP-Turnier in Cincinnati weiter.

Zverev will bei US Open „wieder Titelanwärter“ sein

In Toronto hatte Zverev in Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in der ersten Runde ein Freilos erhalten. Anschließend waren ihm Erfolge gegen den Australier Adam Walton, den Italiener Matteo Arnaldi, gegen den er seinen 500. Sieg auf der ATP-Tour feierte, gegen Angstgegner Francisco Cerúndolo aus Argentinien und im Viertelfinale gegen Alexei Popyrin aus Australien gelungen.

