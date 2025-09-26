Auftaktsieg in Peking: Zverev beendet Niederlagen-Serie

SID 26.09.2025 • 16:44 Uhr Nach zuletzt schwachen Resultaten verbucht Alexander Zverev wieder ein Erfolgserlebnis. In Peking erreicht der Hamburger das Achtelfinale.

Alexander Zverev hat nach zuletzt drei Einzel-Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren und ist souverän ins Achtelfinale des ATP-Turniers in Peking eingezogen. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit einer überzeugenden Leistung 6:4, 6:3 durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zverev, der in der Runde der letzten 16 auf den Franzosen Corentin Moutet trifft, war aus einer sportlichen Krise heraus nach China gekommen.

Nach seinem frühen Aus bei den US Open (Niederlage in der dritten Runde gegen Félix Auger-Aliassime) war Zverev zuletzt beim Laver Cup ins Spielgeschehen zurückgekehrt. Bei Europas Niederlage gegen das „Team Welt“ hatte die deutsche Nummer eins seine beiden Einzel gegen Alex de Minaur (Australien) und Taylor Fritz (USA) jeweils in zwei Sätzen verloren.

Konzentrierte Leistung und geringe Fehlerquote

Gegen Sonego, den er zuletzt im Juni beim Rasenturnier in Halle in der Runde der letzten 16 knapp besiegt hatte, zeigte sich Zverev diesmal hoch konzentriert und machte wenig Fehler. Nach 1:30 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

{ "placeholderType": "MREC" }