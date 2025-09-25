Nach großem Schreck: Alcaraz in Tokio erfolgreich

SID 25.09.2025 • 13:41 Uhr Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz muss sich behandeln lassen und beißt dann erfolgreich auf die Zähne.

Souveräner Sieg nach echtem Schreck: Carlos Alcaraz hat trotz einer Fußblessur das Achtelfinale des ATP-Turniers in Tokio erreicht. Der 22-jährige Weltranglistenerste aus Spanien setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen den Argentinier Sebastián Báez durch. Alcaraz zerstreute die Zweifel, ob er die Partie überhaupt beenden kann.

Beim Stand von 2:2 im ersten Satz war Alcaraz plötzlich am Ende eines Ballwechsels gehumpelt und setzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden. Ein Umknicken konnten die Zuschauer beim Paris- und New-York-Champion dieses Jahres nicht erkennen. Dennoch musste Alcaraz eine medizinische Behandlungspause in Anspruch nehmen.