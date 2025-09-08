Saisonaus: Drapers Verletzung schlimmer als befürchtet

SID 08.09.2025 • 21:26 Uhr Die Saison des Briten endet vorzeitig. "Das ist sehr schwer für mich zu akzeptieren, weil ich ein unglaubliches Momentum hatte", schrieb er bei X.

Die Tennis-Saison für den britischen Hoffnungsträger Jack Draper ist vorzeitig beendet. Der Weltranglistensiebte teilte am Montag mit, dass die Verletzung an seinem Arm, die ihn bereits zum Rückzug bei den US Open gezwungen hatte, schlimmer als befürchtet sei. "Das ist sehr schwer für mich zu akzeptieren, weil ich ein unglaubliches Momentum hatte und teilweise großartig gespielt habe", schrieb Draper bei X.

