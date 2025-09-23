Tennis-Superstar gibt Comeback

SID 23.09.2025 • 17:58 Uhr Novak Djokovic wird Anfang Oktober auf die ATP-Tour zurückkehren. Damit tritt der Serbe erstmals seit seinem Ausscheiden im Halbfinale der US Open wieder in Erscheinung.

Tennis-Superstar Novak Djokovic wird Anfang Oktober auf die ATP-Tour zurückkehren. Der Grand-Slam-Rekordgewinner geht beim Masters in Shanghai (1. bis 12. Oktober) an den Start, das bestätigten die Organisatoren am Dienstag. Sein letztes offizielles Spiel hatte der Serbe beim Halbfinal-Aus gegen den Spanier Carlos Alcaraz Anfang September bei den US Open in New York bestritten.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Shanghai werden unter anderem auch der Weltranglistenerste Alcaraz und Jannik Sinner (Italien) sowie der deutsche Topspieler Alexander Zverev erwartet. Djokovic, der sich nach dem Aus in New York nur vage zu seinem Programm für das Saisonende geäußerte hatte, hatte das Turnier in der chinesischen Metropole in den Jahren 2012, 2013, 2015 und 2018 gewonnen.

Djokovic legt Fokus auf Grand Slams

Angesichts seines fortgeschrittenen Sportleralters und seiner klaren Fokussierung auf die Australian Open, French Open, Wimbledon und die US Open dosiert Djokovic mittlerweile seine Einsätze. Das einzige Turnier, das er „sicher“ spielen werde, sei das ATP-250-Event in Athen Anfang November, hatte der 38-Jährige zuletzt gesagt.