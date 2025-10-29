Tennis: Deutsches Ausrufezeichen! Altmaier überrascht in Paris

SID 29.10.2025 • 12:40 Uhr Der Davis-Cup-Spieler überzeugt gegen einen Top-10-Spieler und erreicht das Achtelfinale beim letzten Masters der Saison.

Überraschung in Paris: Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in der französischen Hauptstadt den Weltranglistenneunten Casper Ruud aus dem Turnier genommen. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich am Mittwoch bei dem Hartplatz-Event mit 6:3, 7:5 durch. Seinen Achtelfinalgegner ermitteln der Kanadier Felix Auger-Aliassime und der Franzose Alexandre Müller.

Bei dem Turnier, in das der deutsche Topspieler Alexander Zverev als Titelverteidiger startet, erwischte Altmaier einen starken Start.

Altmaier schlägt Ruud

Er bereitete Ruud bei dessen zweitem Aufschlag echte Probleme und schnappte sich den ersten Durchgang. Im zweiten Satz blieb der Davis-Cup-Spieler konzentriert und servierte zum Matchgewinn - musste dann aber noch einmal ein Break hinnehmen.