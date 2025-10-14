Aus in Runde eins: Altmaier von Qualifikant überrascht

SID 14.10.2025 • 14:02 Uhr Daniel Altmaier erleidet im Saisonendspurt einen Rückschlag. Der deutsche Tennisprofi muss sich einem Qualifikanten aus Belgien geschlagen geben.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Achtelfinale des ATP-Turniers in Brüssel etwas überraschend verpasst. Der 27-Jährige aus Kempen unterlag in seinem Auftaktmatch dem in der Weltrangliste fast 200 Ränge schlechter platzierten Belgier Gilles Arnaud Bailly mit 4:6, 7:6 (12:10), 3:6.

Für Altmaier ist es im Saisonendspurt ein Rückschlag, die Nummer 51 der Welt wartet seit den US Open im August auf zwei Siege nacheinander.

Altmaier wehrt zwei Matchbälle ab

Gegen den Weltranglisten-247. Bailly wehrte Altmaier im Tiebreak des zweiten Satzes bereits zwei Matchbälle ab und holte sich den Durchgang nervenstark. Der Qualifikant blieb aber der bessere Spieler, Altmaier kassierte im dritten Durchgang nach zwei Doppelfehlern das Break zum 3:5 und musste sich wenig später geschlagen geben.