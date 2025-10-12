Erster Masters-Titel für Krawietz/Pütz

SID 12.10.2025 • 10:00 Uhr Im Endspiel von Shanghai siegt das deutsche Spitzendoppel Krawitz/Pütz deutlich. Die neuerliche Qualifikation für die ATP Finals nimmt Formen an.

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz (33) und Tim Pütz (37) hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Im Finale von Shanghai setzte sich das an drei gesetzte Duo aus Coburg und Frankfurt gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson mit 6:4 und 6:4 durch.

