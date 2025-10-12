Erster Masters-Titel für Krawietz/Pütz

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz (33) und Tim Pütz (37) hat seinen ersten gemeinsamen Masters-Erfolg gefeiert. Im Finale von Shanghai setzte sich das an drei gesetzte Duo aus Coburg und Frankfurt gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson mit 6:4 und 6:4 durch.
Erster Masters-Titel für deutsches Duo
Im Endspiel von Shanghai siegt das deutsche Spitzendoppel Krawitz/Pütz deutlich. Die neuerliche Qualifikation für die ATP Finals nimmt Formen an.
Kevin Krawietz (l.) und Tim Pütz siegen in China
Krawietz/Pütz, im deutschen Davis-Cup-Team gesetzt und Punktegaranten, sicherten sich durch ihren größten Erfolg nach dem Gewinn des ATP Finals 2024 ein Preisgeld von 457.150 Dollar (rund 394.000 Euro). Durch den Turniersieg verbesserte sich das Duo auf Platz sechs im Jahresranking.