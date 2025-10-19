Lang ersehnte Titel-Erlösung für Medvedev

SID 19.10.2025 • 15:05 Uhr Fast zweieinhalb Jahre musste Medvedev auf einen ATP-Titel warten - nun triumphiert er in Kasachstan und setzt eine unglaubliche Serie fort.

Befreiungsschlag für Tennisstar Daniil Medvedev: Der einstige Weltranglistenerste hat erstmals seit Mai 2023 wieder einen Titel auf der ATP Tour gewonnen. Der 29-Jährige triumphierte im Finale von Almaty/Kasachstan über den Franzosen Corentin Moutet.

7:5, 4:6, 6:3 hieß es aus Sicht Medvedevs nach einer teils spektakulären Partie mit Glanzlichtern auf beiden Seiten. „Es ist großartig. Zu gewinnen fühlt sich fantastisch an. Ich habe die entscheidenden Punkte gemacht“, sagte er im Anschluss.

Seinen bislang letzten Titel hatte der US-Open-Sieger von 2021 beim Masters in Rom im Frühsommer 2023 gefeiert, ehe eine lange Durststrecke folgte. Im August trennte er sich nach zahlreichen Enttäuschungen und einem erneut frühen Aus bei den US Open von seinem langjährigen Trainer Gilles Cervara - seitdem ging es für den Angstgegner von Alexander Zverev wieder bergauf.