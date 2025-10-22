Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

"Fühle meinen Körper": Zverev kämpft in Wien

Zverev kämpft mit seinem Körper

Der Deutsche wird von einem schottischen Underdog bis aufs Äußerste gefordert. Seine körperlichen Probleme sind weiter akut.
Am Ende Grund zur Freude: Alexander Zverev
Am Ende Grund zur Freude: Alexander Zverev
© Imago/GEPA pictures/SID/Walter Luger
SID
Der Deutsche wird von einem schottischen Underdog bis aufs Äußerste gefordert. Seine körperlichen Probleme sind weiter akut.

Alexander Zverev wackelte bedenklich, der nächste Rückschlag war ganz nah - am Ende stand dennoch der hart erkämpfte Erstrundensieg in Wien. „Ich bin froh, dass ich da durch bin, ich glaube, das war ein guter Test“, sagte Zverev nach fast zweieinhalb Stunden gegen den schottischen Qualifikanten Jacob Fearnley, der ihn bis in den Tie Break gezwungen hatte. 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) stand es am Ende für die Nummer 3 der Welt gegen die Nummer 81 - und weiterhin fühlt Zverev sich nicht in optimaler Verfassung. „Ich fühle meinen Körper sehr, leider“, sagte er.

Es habe „leider einige Unsicherheiten“ gegeben im Vorfeld des Hallenturniers in Österreichs Hauptstadt. „Ich wusste erst beim Warm-Up, dass ich dieses Match spiele“, sagte der 28-Jährige. Nächste Aufgabe ist im Achtelfinale nun der Italiener Matteo Arnaldi, ebenfalls ein Qualifikant. Zverev will sich ja im laufenden Spielbetrieb die Fitness zurückholen, nach dem Turnier in Wien das von ihm ebenfalls sehr geschätzte Masters in Paris spielen, welches er im vergangenen Jahr gewann.

Zuletzt klagte er wiederholt über Rückenschmerzen, dennoch ist das Comeback im deutschen Davis-Cup-Team geplant, das in Bologna (18. bis 23. November) im Viertelfinale auf Argentinien trifft. Zudem steht bald das ATP-Saisonfinale in Turin (9. bis 16. November) an - und dann dauert es gar nicht mehr lang, bis in Australien die neue Saison beginnt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite