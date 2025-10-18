Six Kings Slam: Djokovic gibt im Spiel um Platz drei auf

SID 18.10.2025 • 20:55 Uhr Der Serbe und sein Gegner liefern sich einen großen Kampf. Nach dem ersten Satz zieht Djokovic aber einen Schlussstrich.

Serbiens Tennisstar Novak Djokovic hat sichtlich erschöpft im Spiel um Platz drei beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien aufgegeben.

Der 38-Jährige hatte gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz den 1:16 Stunden langen ersten Satz im Tiebreak verloren, als er zur Verwunderung seines Gegners die umkämpfte Partie vorzeitig beendete. Anschließend bat er beim Publikum gestenreich um Entschuldigung.

„Das war einer der längsten Sätze, die ich jemals gespielt habe“, sagte Djokovic nach dem 6:7 (4:7) im ersten Durchgang. Allein das elfte Spiel dauerte 16 Minuten. Djokovic nimmt dennoch einen dicken Scheck aus Riad mit. Insgesamt werden 13,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, das Startgeld beträgt kolportierte 1,5 Millionen Dollar. Weltranglistenpunkte gibt es nicht zu gewinnen, dafür dank des saudischen Staatsfonds für den Sieger mehr Preisgeld als bei jedem Turnier der Profitour.