Starker Zverev macht Duell mit Angstgegner klar

SID 30.10.2025 • 22:38 Uhr Im Viertelfinale bekommt es der Weltranglistendritte nun mit seinem Angstgegner zu tun.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat auf seiner Mission Titelverteidigung in Paris souverän die nächste Hürde genommen.

Der 28 Jahre alte Weltranglistendritte aus Hamburg setzte sich beim ATP-Masters in der französischen Hauptstadt mit 6:2, 6:4 gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina durch und zog ins Viertelfinale ein. Zverev bekommt am Freitag mit seinem Angstgegner Daniil Medvedev aus Russland zu tun.

„Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level heute“, sagte Zverev im On-Court-Interview: „Hoffentlich kann ich mich für morgen noch weiter steigern.“

Gegen Medvedev verlor Zverev 13 der vergangenen 15 Duelle, insgesamt steht die Bilanz aus Sicht der deutschen Nummer eins nach 21 Aufeinandertreffen bei 7:14. Im Saisonendspurt sammelte Zverev zuletzt aber Selbstvertrauen mit einer „unglaublich positiven Woche“ samt Finalteilnahme in Wien.

Zverev überzeugt auf zähem Belag

In der ersten Runde hatte sich Zverev, der zum Jahresabschluss im November noch bei den ATP Finals in Turin und bei der Endrunde des Davis Cup in Bologna an den Start gehen wird, dennoch nur mit großer Mühe gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli durchgesetzt. Am Donnerstagabend trat er dafür von Beginn an sehr dominant auf.

Auf dem sehr langsamen Belag in der Rugby-Arena von La Defense machte der Hamburger kaum einfache Fehler. Von der Grundlinie agierte Zverev druckvoll, dazu hatte er immer wieder Erfolg mit Netzangriffen. Ein frühes Break bestätigte er mit etwas Mühe, dann ließ er sich auf dem Weg zum Satzgewinn aber nicht mehr aufhalten.