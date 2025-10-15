Struff im Achtelfinale von Almaty

SID 15.10.2025 • 09:44 Uhr Der Routinier fordert nun einen Turnierfavoriten heraus.

Jan-Lennard Struff hat das Achtelfinale von Almaty erreicht. Der 35 Jahre alte Warsteiner setzte sich in der kasachischen Millionenstadt am Mittwoch 2:6, 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald durch und schaffte dadurch seinen ersten Erfolg auf der Tour nach dem Erreichen der Runde der letzten 16 bei den US Open.

Struff hatte zuletzt ohne Erfolg versucht, auf der Challenger Tour Weltranglistenpunkte einzusammeln. Der Routinier ist aktuell auf Rang 98 des ATP-Rankings geführt und kämpft damit um die direkte Qualifikation für die Australian Open im kommenden Januar.