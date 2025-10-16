Struff gelingt Überraschung

SID 16.10.2025 • 18:37 Uhr Jan-Lennard Struff, der um seinen Verbleib in den Top 100 kämpft, schlägt den Weltranglistenzehnten Karen Khachanov und steht im Viertelfinale.

Jan-Lennard Struff hat nach einem überraschenden Sieg über den topgesetzten Russen Karen Khachanov das Viertelfinale beim Tennisturnier in Almaty/Kasachstan erreicht.

Der 35-Jährige aus Warstein bezwang den Weltranglistenzehnten und Titelverteidiger 4:6, 7:6 (7:5), 6:3, es war sein erster Sieg über einen Top-10-Spieler seit April 2023. In der nächsten Runde trifft Struff auf den Franzosen Corentin Moutet (Nr. 8).

„Das war ein sehr hartes Match, Karen und ich haben schon oft gegeneinander gespielt, die letzten Matches waren immer knapp. Daher bin ich sehr glücklich mit diesem Sieg“, sagte Struff nach dem Krimi über 2:19 Stunden im Interview auf dem Platz.

Struff bangt um Qualifikation für Australian Open

Gegen Khachanov (29) bewies der deutsche Davis-Cup-Spieler, dass er auch für die Topspieler noch immer ein gefährlicher Gegner sein kann. Struff, der zuletzt vergeblich versucht hatte, auf der Challenger Tour Weltranglistenpunkte zu sammeln, liegt nur auf Platz 98 im Ranking und kämpft um die direkte Qualifikation für die Australian Open 2026.

Die Punkte für den Einzug ins Viertelfinale von Almaty helfen, doch nun wartet eine weitere schwierige Aufgabe auf Struff: Gegen Moutet (26) hat er die beiden bisherigen Duelle verloren, das letzte fand 2024 in Metz auf einem Hartplatz in der Halle statt - ähnlich zu dem Court, auf dem in Almaty gespielt wird. Doch der Sieg über Khachanov, sein zweiter im fünften Duell, sollte Struff Selbstvertrauen geben.