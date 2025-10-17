Struff verpasst Halbfinale von Almaty

SID 17.10.2025 • 18:09 Uhr Tennisprofi Jan-Lennard Struff scheidet beim ATP-Turnier in Kasachstan aus. Die zahlreichen Breakchancen nutzt der Deutsche nicht.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier im kasachischen Almaty im Viertelfinale ausgeschieden. Nach dem überzeugenden Sieg über den russischen Weltranglistenzehnten und Titelverteidiger Karen Chatschanow musste sich der 35-Jährige aus Warstein dem an Position acht gesetzten Franzosen Corentin Moutet mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Gegen seinen neun Jahre jüngeren Gegner kassierte Struff die dritte Niederlage im dritten Match. Dennoch machen die Leistungen in der kasachischen Metropole Mut, der Davis-Cup-Spieler kämpft noch um die direkte Qualifikation für die Australian Open 2026 und benötigt jeden Punkt in der Weltrangliste. In dieser arbeitete er sich leicht nach vorne, liegt aber weiter in den Top 90.