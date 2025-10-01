Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Tennis: Altmaier beim Masters in Shanghai eine Runde weiter

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Besonderes Duell für Altmaier

Nach seinem Sieg über den Qualifikanten Tristan Schoolkate wartet auf Daniel Altmaier nun ein besonderes Duell.
Daniel Altmaier übersteht die erste Runde
Daniel Altmaier übersteht die erste Runde
© AFP/SID/YUICHI YAMAZAKI
SID
Nach seinem Sieg über den Qualifikanten Tristan Schoolkate wartet auf Daniel Altmaier nun ein besonderes Duell.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht. Der Weltranglisten-50. aus Kempen setzte sich zum Auftakt des mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turniers gegen den australischen Qualifikanten Tristan Schoolkate 6:3, 6:4 durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf Altmaier (27) wartet nun ein besonderes Duell: Er trifft auf Wimbledonsieger Jannik Sinner, der als frischgekürter Turniersieger von Peking nach Shanghai reist.

Zverev greift verspätet ein

Altmaier ist einer von drei Deutschen im Hauptfeld. Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann (Karlsruhe) trifft nach überstandener Qualifikation am Mittwoch auf den Italiener Lorenzo Sonego.

Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst später ins Geschehen ein. Der Hamburger litt zuletzt unter Rückenbeschwerden und schied im Viertelfinale von Peking chancenlos gegen den Russen Daniil Medwedew aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite