Tennis: Altmaier beim Masters in Shanghai eine Runde weiter

SID 01.10.2025 • 10:27 Uhr Nach seinem Sieg über den Qualifikanten Tristan Schoolkate wartet auf Daniel Altmaier nun ein besonderes Duell.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht. Der Weltranglisten-50. aus Kempen setzte sich zum Auftakt des mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turniers gegen den australischen Qualifikanten Tristan Schoolkate 6:3, 6:4 durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf Altmaier (27) wartet nun ein besonderes Duell: Er trifft auf Wimbledonsieger Jannik Sinner, der als frischgekürter Turniersieger von Peking nach Shanghai reist.

Zverev greift verspätet ein

Altmaier ist einer von drei Deutschen im Hauptfeld. Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann (Karlsruhe) trifft nach überstandener Qualifikation am Mittwoch auf den Italiener Lorenzo Sonego.