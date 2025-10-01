Tennis-Star kündigt Karriereende an

SID 01.10.2025 • 08:55 Uhr Gaël Monfils ist dank seiner spektakulären Spielweise zum Publikumsliebling geworden.

Der französische Tennisstar Gaël Monfils wird nach der Saison 2026 seine Karriere beenden. Das kündigte der frühere Top-10-Spieler, der durch seine spektakuläre Spielweise zum Publikumsliebling geworden ist, am Mittwoch bei Instagram an.

„Das nächste Jahr wird mein letztes als professioneller Tennisspieler sein“, schrieb der 39-Jährige. „Obwohl mir dieser Sport alles bedeutet, bin ich völlig im Reinen mit meiner Entscheidung“, fügte Monfils hinzu.

Verletzungen bremsten ihn immer wieder aus

Der in Paris geborene Ausnahmeathlet gehörte zur vielversprechenden französischen Generation um Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet oder Gilles Simon, der trotz großen Talents ein Grand-Slam-Titel versagt blieb. Monfils erreichte bei den French Open 2008 und bei den US Open 2016 jeweils das Halbfinale. In der Weltrangliste stand er 2016 auf Platz sechs.