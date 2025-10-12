Tennis-Sensation perfekt! Sensationsmann Vacherot Finalsieger im Familienduell

SID 12.10.2025 • 13:02 Uhr Im „Millionenspiel“ um den Masters-Titel wogt das Match zwischen den Cousins hin und her. Am Ende jubelt der Monegasse Valentin Vacherot und vergießt Tränen der Freude.

Außenseitersieg im Familienduell: Der Monegasse Valentin Vacherot hat seine unglaubliche Erfolgsserie auch im Endspiel des ATP-Masters von Shanghai fortgesetzt.

Die Nummer 204 der Weltrangliste bezwang im „Millionen-Match“ seinen favorisierten Cousin Arthur Rinderknech aus Frankreich mit 4:6, 6:3, 6:3 und sorgte für einen der größten Überraschungserfolge der Tennisgeschichte. Wenige Momente nach dem Matchball schossen Vacherot die Tränen in die Augen.

„Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert“, sagte Vacherot: „Heute gibt es zwei Sieger, eine ganze Familie hat gewonnen. Und für das Tennis ist diese Geschichte unwirklich.“

Vacherot klettert um 164 (!) Plätze in der Weltrangliste

Als Nachrücker war Vacherot in die Qualifikation gerutscht, kam Runde um Runde weiter. Im Halbfinale besiegte der 26-Jährige den allerdings sichtlich von Rückenproblemen gehandicapten Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic und erreichte als am schlechtesten gerankter Spieler überhaupt ein Masters-Finale.

In diesem feierte er seinen ersten Turniersieg – und gewann in den Tagen von Shanghai fast doppelt so viel Preisgeld (1,12 Millionen Dollar) wie in seiner bisherigen Profikarriere (594.077). In der am Montag erscheinenden Weltrangliste macht Vacherot einen Satz um 164 (!) Positionen auf Rang 40.

Vacherot und Rinderknech sind Cousins

Der geschlagene Rinderknech, der im Turnierverlauf zum zweiten Mal binnen weniger Monate die deutsche Nummer eins Alexander Zverev geschlagen hatte, klettert auf das Karriere-Hoch von Platz 28 – wartet mit 30 Jahren aber weiter auf seinen ersten Turniererfolg auf der Tour. Trösten kann er sich mit 597.890 Dollar Preisgeld.