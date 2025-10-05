Deutsche Tennis-Sensation knapp verpasst!

SID 05.10.2025 • 15:29 Uhr Der Deutsche spielt zunächst überragend und nimmt dem Topstar sogar einen Satz ab - am Ende setzt sich Djokovic aber durch.

Sensation knapp verpasst: Der Überraschungslauf von Yannick Hanfmann beim ATP-Masters in Shanghai ist gestoppt - gegen den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic reichte dem teils überragend aufspielenden Karlsruher eine Satzführung letztlich nicht zum Sieg.

Nach mehr als zweieinhalb Stunden harten Kampfes verwandelte Djokovic seinen Matchball zum 6:4, 5:7, 3:6 aus Hanfmanns Sicht. Der 33 Jahre alte Deutsche verpasste damit seinen zweiten Sieg über eine Top-Fünf-Spieler und den zweiten Einzug in ein Masters-Achtelfinale in seiner Karriere. Auf Djokovic wartet im Achtelfinale nun ein Duell mit dem ungesetzten Spanier Jaume Munar.

Hanfmann verlangt Djokovic alles ab

Hanfmann erwischte einen Topstart. Sein starker Aufschlag kam erneut zuverlässig und auch bei Djokovics Service-Spiel war der Deutsche auf der Höhe. Ein frühes Break konnte Djokovic nicht mehr kontern. Der abgezockt agierende Hanfmann ließ nicht einen Breakball des Topstars zu und beendete einen überragenden ersten Satz mit seinem bereits achten Ass.

Djokovic, der mit der Schwüle in Shanghai ein wenig zu kämpfen schien, musste sich auch im zweiten Durchgang gewaltig strecken. Hanfmann blieb mutig und spielte lange sein allerbestes Tennis. Doch der Serbe ließ sich nicht beirren, gewohnt nervenstark nutzte er seinen ersten Breakball im gesamten Match zum Satzgewinn. Als Hanfmann sich schließlich etwas mehr Fehler erlaubte, war Djokovic zur Stelle und krallte sich auch den dritten Satz.

