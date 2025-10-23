Zverev erreicht Viertelfinale von Wien

SID 23.10.2025 • 19:59 Uhr Alexander Zverev kämpft sich in Wien ins Viertelfinale. Der Hamburger trifft nun auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Alexander Zverev hat trotz körperlicher Probleme das Viertelfinale des ATP-Turniers in Wien erreicht. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger bezwang in der Stadthalle der österreichischen Hauptstadt den Qualifikanten Matteo Arnaldi (Italien) 6:4, 6:4 und trifft nun auf Tallon Griekspoor (Niederlande).

„Ich fühle meinen Körper sehr, leider“, hatte Zverev nach dem knappen Erstrundensieg gegen den Schotten Jacob Fearnley gesagt.

Gegen Arnaldi konnte er sich aber auf seinen Aufschlag verlassen, im gesamten Match ließ er nur einen Breakball zu. Er selbst nahm der Nummer 72 der Weltrangliste im ersten Satz beim Stand von 4:4 das Service ab, im zweiten Durchgang gelang ihm ein frühes Break zum 2:1 - das reichte.

Zverev kämpft seit Wochen mit Rückenschmerzen

Für Zverev, der in Wien 2021 den Titel geholt hatte, war es das dritte Duell mit Arnaldi in diesem Jahr. Sowohl in Acapulco (Februar) als auch in Toronto (Juli) hatte er den ersten Satz verloren, das Match aber gewonnen. In der Runde der letzten acht wartet nun Griekspoor, gegen den er im März in Indian Wells verloren hatte. Die letzten beiden Duelle gingen aber an den Deutschen.

Zverev kämpft seit Wochen mit Rückenschmerzen und körperlichen Problemen, auch im Vorfeld des Hallenturniers in Österreich habe es „leider einige Unsicherheiten“ gegeben, hatte der Hamburger nach seinem Zittersieg gegen Fearnley gesagt.

Zverev vor Comeback im Davies Cup

Zverev will sich die Fitness im laufenden Spielbetrieb zurückholen - nach dem Turnier in Wien steht das vom ihm sehr geschätzte Masters in Paris an, wo er als Titelverteidiger 1000 Punkte zu verteidigen hat.