Zverev kampflos im Halbfinale - Ticket für ATP Finals sicher

SID 24.10.2025 • 16:01 Uhr Nach dem Rückzug seines Gegners steht Alexander Zverev in Wien im Halbfinale. Damit ist die Teilnahme an den ATP Finals gesichert.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien kampflos das Halbfinale erreicht – und sich zugleich endgültig für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger profitierte am Freitag vom Rückzug seines Viertelfinalgegners Tallon Griekspoor. Der Niederländer konnte aufgrund von Rückenproblemen nicht antreten.

Im Achtelfinale hatte Zverev, Wien-Champion von 2021, am Donnerstag den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 6:4 bezwungen und sich trotz anhaltender Rückenbeschwerden durchgesetzt.

In der ersten Runde hatte er gegen Jacob Fearnley noch große Mühe gehabt. Der kampflose Einzug ins Halbfinale bringt Zverev nun zusätzliche Regeneration vor dem Kampf ums Endspiel gegen Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 4) oder Corentin Moutet (Frankreich).

Zverev plant Comeback beim Davis Cup

Zverev will sich seine Fitness im laufenden Spielbetrieb zurückholen – nach dem Turnier in Wien steht das von ihm sehr geschätzte Masters in Paris an, wo er als Titelverteidiger 1000 Punkte zu verteidigen hat.