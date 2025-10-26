Zverev vor Sinner-Duell: "Mal sehen, wo ich wirklich stehe"

SID 26.10.2025 • 06:36 Uhr Der Olympiasieger kämpft gegen den Titelverteidiger um den Turniersieg. Es ist für Zverev das erste Finale seit fünf Monaten.

Tennisstar Alexander Zverev sieht im Endspiel beim ATP-Turnier in Wien auch eine Standortbestimmung für den Saisonendspurt. "Mal sehen, wo ich wirklich stehe", sagte die deutsche Nummer eins vor dem Duell mit dem italienischen Dominator Jannik Sinner am Sonntag (14.00 Uhr/Sky).

Für den 28-jährigen Zverev ist es die erste Finalteilnahme seit Juni und zugleich das Wiedersehen mit dem Weltranglistenzweiten, der ihn zu Jahresbeginn im Australian-Open-Endspiel besiegt hatte. "Ich bin überglücklich mit dem Finale. Vor allem, weil ich am Anfang der Woche gar nicht wusste, ob ich spielen kann und werde", sagte der Tokio-Olympiasieger, der sich in Österreichs Hauptstadt trotz Rückenproblemen behauptet hat.

Im Halbfinale hatte Zverev den Italiener Lorenzo Musetti unter anderem dank eines starken Aufschlags mit 6:4, 7:5 bezwungen. Im Turnierverlauf habe er "ein bisschen Selbstvertrauen in meinen Körper, Selbstvertrauen in mich selber" gefunden, führte Zverev nach seinem Erfolg aus. Im Viertelfinale hatte er vom Rückzug von Tallon Griekspoor (Niederlande) profitiert. Zuvor hatte er sich gegen Matteo Arnaldi und Jacob Fearnley durchgesetzt.

Gegen Sinner müsse er nun "das beste Tennis spielen, das man spielen kann, um überhaupt eine Chance zu haben", sagte Zverev. "Was die technische Beinarbeit angeht und wie er am Ball steht, ist er der beste Spieler der Welt." Von bislang sieben Spielen auf der Tour gingen vier an Zverev, die jüngsten zwei allerdings an den Südtiroler.