Zverevs wichtiges Lebenszeichen: "Unglaublich positive Woche"

SID 27.10.2025 • 05:25 Uhr Im Wien-Finale gegen Jannik Sinner hat sich der Tennisstar in der Weltspitze zurückgemeldet und Selbstvertrauen für den Rest der Saison gesammelt.

Alexander Zverev konnte schnell wieder lächeln. Der erste Weltklasse-Auftritt seit längerer Zeit tat dem Hamburger sichtlich gut, trotz der knappen Dreisatzniederlage im Finale von Wien gegen Jannik Sinner. "Wir finden langsam einen Weg zurück zu gutem Tennis. Eine unglaublich positive Woche, auch wenn wir jetzt verloren haben", sagte Zverev bei der launigen Siegerehrung in Richtung seines Teams.

"Die letzten Monate war es nicht immer einfach, was meinen Körper angeht", blickte Zverev zurück und betonte die notwendige "harte Arbeit", um wieder zurück zu alter Stärke zu finden. Dann scherzte er noch mit derben Worten: "Jannik, du gehst uns Spielern allen sowas von auf dem Sack. Entspann dich mal, wir wissen, dass du der beste Spieler der Welt bist. Lass uns auch mal etwas gewinnen."

Sinner, der Zverev zuvor nach einer hochklassigen Partie mit 3:6, 6:3, 7:5 niedergerungen hatte, lobte den Deutschen im Anschluss: "Das Jahr war sehr schwierig für dich. Aber du spielst jede Woche besser und besser. Ich wünsche dir nur das Beste für das Ende der Saison. Tennis braucht dich, also Spiel weiter so", sagte der Italiener, der in Wien seinen 22. Titel feierte.