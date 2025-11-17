Abschließende Weltrangliste: Alcaraz thront, Struff klettert

SID 17.11.2025 • 13:04 Uhr Der Spanier hält Jannik Sinner trotz seiner Finalniederlage in Turin auf Distanz. Die Konkurrenz ist weit zurück.

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz überwintert zum zweiten Mal in seiner Karriere als Führender der Weltrangliste. Was seit vergangenen Donnerstag festgestanden hatte, ist nun auch im offiziellen Abschluss-Ranking der ATP zu sehen.

Alcaraz beendet die Saison nach seiner Niederlage im Finale der ATP Finals gegen Jannik Sinner mit 12.050 Punkten. Seinem großen Rivalen aus Italien (11.500) fehlen 550 Punkte für den Spitzenrang.

Alcaraz hatte diesen Meilenstein auch 2022 erreicht, damals als erster Teenager in der Tennisgeschichte. Er ist nun der zweite Spieler in der Open Era, dem es vor seinem 23. Geburtstag gelingt, zum zweiten Mal die Nummer eins am Saisonende zu sein. Zuvor hatte das nur der Australier Lleyton Hewitt (2001/2002) geschafft.

Nach den beiden Dominatoren Alcaraz und Sinner klafft im Ranking ein riesiges Loch. Der Hamburger Alexander Zverev, der das Vorjahr noch als Weltranglistenzweiter vor Alcaraz abgeschlossen hatte, belegt diesmal den dritten Platz - mit 5160 Punkten. Vierter ist Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien (4830).