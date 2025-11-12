Alcaraz vor großem Ziel: "Schwierig, nicht daran zu denken"

SID 12.11.2025 • 05:25 Uhr Dem Spanier Carlos Alcaraz fehlt nur noch ein Sieg, um sein Teilziel bei den ATP Finals zu erreichen.

Einen letzten Schritt muss Carlos Alcaraz noch gehen, dann hat er eines von zwei großen Zielen bei den ATP Finals in Turin erreicht.

Mit einem Sieg über Lorenzo Musetti im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag würde sich der Spanier den ersten Platz in der Weltrangliste am Ende des Tennisjahres sichern - unabhängig von den weiteren Ergebnissen und erstmals seit 2022.

„Wirklich schwierig, nicht an die Nummer eins zu denken“

Ganz ausblenden kann er die Gedanken daran nicht, auch wenn er versucht, den Fokus auf dem Spielerischen zu halten. „Es ist wirklich schwierig, nicht an die Nummer eins zu denken“, sagte Alcaraz, der seinen Rivalen Jannik Sinner im Rennen um die Krone in Schach halten will. Zu Beginn des hart erkämpften Dreisatzsieges über Taylor Fritz, der den vorletzten Schritt auf seiner Reise markiert hatte, habe ihn das Thema durchaus beschäftigt.

Es sei wichtig, „dass die Nerven mich nicht bremsen, und ich meine Emotionen kontrollieren kann“, führte der Spanier aus: „Das wird ein großer Tag für mich.“