ATP Finals: Fritz schlägt Nachrücker Musetti klar

Der Vorjahresfinalist und Angstgegner von Alexander Zverev lässt sich auch vom italienischen Publikum nicht aus der Ruhe bringen.
Taylor Fritz überzeugt in Turin
© AFP/SID/MARCO BERTORELLO
SID
Der Vorjahresfinalist und Angstgegner von Alexander Zverev lässt sich auch vom italienischen Publikum nicht aus der Ruhe bringen.

Taylor Fritz hat im Hexenkessel von Turin einen kühlen Kopf bewahrt und sich zum Auftaktsieg bei den ATP Finals gekämpft. Gegen den italienischen Publikumsliebling Lorenzo Musetti siegte der US-Amerikaner nach einer ordentlichen Leistung mit 6:3, 6:4.

Fritz, der 13 Asse servierte, ist damit in der Gruppe, in der auch Carlos Alcaraz spielt, auf Kurs in Richtung Halbfinale.

„Es hat sich gut angefühlt - am Ende des ersten Satzes war mein Level richtig gut“, sagte Fritz, der zuletzt dreimal gegen Musetti verloren hatte. Der Italiener war erst am Samstag nach seiner Niederlage im Finale von Athen gegen Novak Djokovic ins Teilnehmerfeld nachgerückt, weil sein prominenter Gegner spontan abgesagt hatte.

Fritz könnte auf Lieblingsgegner Zverev treffen

Eigentlich hatte er als Neunter des „Race to Turin“ die Qualifikation für das Turnier der acht Jahresbesten verpasst. Gegen Fritz war ihm die Müdigkeit nach den intensiven Tagen in Griechenland noch anzusehen.

Fritz ist zum dritten Mal bei den Finals am Start. Im vergangenen Jahr schaffte er es sogar ins Endspiel, wo er sich Jannik Sinner geschlagen geben musste. In diesem Jahr könnte der US-Amerikaner aber dem Halbfinale auf seinen Lieblingsgegner Alexander Zverev treffen, gegen den er die vergangenen sechs Partien allesamt gewonnen hat.

