ATP-Finals: Duo feiert Premierentitel

SID 16.11.2025 • 16:47 Uhr Nach dem Sieg bei den Australian Open triumphieren Henry Patten und Harri Heliövaara auch bei den ATP Finals.

Die Australian-Open-Sieger Henry Patten und Harri Heliövaara haben sich bei den ATP Finals der Tennisprofis den Doppeltitel gesichert.

Der Brite Patten und sein finnischer Partner schlugen im Endspiel des Jahres-Endturniers das britische Duo Joe Salisbury/Neal Skupski mit 7:5, 6:3.

ATP Finals: Deutsches Doppel scheitert in der Gruppenphase

Heliövaara/Patten feierten damit ihren ersten Titel bei den ATP Finals und ihren vierten Turniersieg auf der Tour in diesem Jahr. Salisbury/Skupski bauten indes eine tragische Serie aus: Auch das sechste Finale in diesem Jahr verloren die beiden Briten.

Das deutsche Titelverteidiger-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz war bereits in der Gruppenphase gescheitert.