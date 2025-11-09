ATP-Finals: Bittere Pleite für deutsches Duo

SID 09.11.2025 • 13:18 Uhr Kevin Krawietz und Tim Pütz kassieren zum Auftakt der ATP-Finals eine bittere Niederlage.

Früher Dämpfer für die Titelverteidiger: Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den ATP-Finals bereits unter Druck. Zum Auftakt des Events in Turin verlor das deutsche Spitzen-Doppel ein umkämpftes erstes Gruppenspiel gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) mit 4:6, 6:4, 6:10.

Krawietz und Pütz taten sich in der gut besuchten Turiner Arena zunächst schwer und liefen bis zum Ende des ersten Satzes einem frühen Break hinterher.

In der Schlussphase des zweiten Satzes nutzte das deutsche Duo dann seine Chance bei gegnerischem Aufschlag eiskalt aus - Granollers/Zeballos, die auch alle drei vorherigen Duelle gewonnen hatten, waren im anschließenden Match-Tiebreak aber zu stark.

Sieg im zweiten Gruppenspiel nötig

Im zweiten Gruppenspiel (voraussichtlich am Dienstag) hilft dem Coburger Krawietz und dem Frankfurter Pütz wohl nur ein Sieg - in der Gruppe des Duos sind allerdings auch die an Position eins gesetzten Briten Lloyd Glasspool und Julian Cash.