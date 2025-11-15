ATP Finals: Sinner marschiert - Traumfinale mit Alcaraz in Sicht

SID 15.11.2025 • 16:39 Uhr Jannik Sinner zieht bei den ATP Finals ins Endspiel ein und baut seine beeindruckende Serie aus. Im Finale könnte es zum Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz kommen.

Traumfinale in Sicht: Jannik Sinner ist bei den ATP Finals nur noch einen Schritt von der Titelverteidigung entfernt. Auch dem krassen Außenseiter Alex de Minaur ließ der Weltranglistenzweite aus Italien zur Freude der 12.000 Fans in der Turiner Arena keine Chance. 7:5, 6:2 hieß es nach einer stimmungsvollen Halbfinalpartie.

„Es war ein sehr hartes Match, besonders am Anfang. Er hat super aufgeschlagen“, sagte Sinner, der leichte Anlaufschwierigkeiten offenbart hatte: „Ich bin sehr happy, das letzte Event des Jahres so zu beenden.“

Alcaraz trifft auf Zverev-Bezwinger

Sinners großer Rivale Carlos Alcaraz kann am Samstagabend nachziehen und das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen den beiden mit Abstand besten Spielern des Tennisjahres perfekt machen.

Der Spanier, der die Saison definitiv als Weltranglistenerster beenden wird, trifft ab 20.30 Uhr auf Félix Auger-Aliassime aus Kanada, den Bezwinger von Alexander Zverev.

Sinner, der nach 1:52 Stunden das Match mit einem satten Vorhandschlag beendete, baute durch den vierten Turniersieg eine beeindruckende Serie aus. Seit nunmehr 30 Spielen ist er auf Hartplätzen in der Halle ungeschlagen.

ATP Finals: Krönt Sinner seine Saison?

Der 31. Sieg im Finale am Sonntag würde Sinner zum Abschluss einer erfolgreichen Saison mit zwei Grand-Slam-Gewinnen den insgesamt sechsten ATP-Titel des Jahres bescheren.

Für de Minaur endete eine unwahrscheinliche Reise bei den Finals. Mit nur einem Sieg aus drei Spielen und einem negativen Satzverhältnis hatte sich der Australier ins Halbfinale gekämpft.

Gegen Sinner hielt er - getragen von der Euphorie seines ersten Matchgewinns bei den ATP Finals überhaupt gegen Taylor Fritz - sehr gut mit.

Sinner nervenstark - de Minaur kämpft wacker

Sinner aber zeigte sich gewohnt nervenstark und geduldig in der kritischen Phase des ersten Durchgangs: Seinen achten Breakball verwandelte er vorentscheidend.