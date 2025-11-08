ATP Finals: Zverev startet am Sonntag gegen Shelton

SID 08.11.2025 • 10:49 Uhr Alexander Zverev braucht zum Auftakt in Turin dringend einen Sieg. Los geht es am Sonntag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton.

Start mit einem kleinen Finale: Für Alexander Zverev beginnen die ATP-Finals in Turin schon am Auftakttag mit einem ganz entscheidenden Duell. Der zweimalige Turniersieger trifft am Sonntag im zweiten Match der Abend-Session (nicht vor 20.30 Uhr) auf den US-Amerikaner Ben Shelton.

Bei einer Niederlage würde es im Kampf um den zum Halbfinal-Einzug nötigen zweiten Platz in der Vierergruppe mit Topfavorit Jannik Sinner äußerst schwer werden. Zverevs dritter Gegner in der „Björn Borg Group“ steht noch nicht fest.

Gewinnt der Italiener Lorenzo Musetti am Samstag das Finale von Athen gegen Novak Djokovic, trifft er am Montag in Turin auf seinen Landsmann Sinner. Bei einer Niederlage Musettis ist der Kanadier Félix Auger-Aliassime dabei.

In der „Jimmy Connors Group“ bestreiten Sinners großer Rivale Carlos Alcaraz (Spanien) und der Australier Alex de Minaur am Sonntag als zweites Spiel der Frühsession (nicht vor 14.00 Uhr) das Auftaktmatch.