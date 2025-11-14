Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

ATP-Finals: Zverev vor Endspiel in Turin LIVE im TV, Stream und Ticker

Letzte Chance für Zverev

Alexander Zverev trifft in der letzten Gruppenpartie bei den ATP-Finals in Turin auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime – es wird das Endspiel um den Einzug ins Halbfinale. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie verfolgen können.
Alexander Zverev steht bei den ATP Finals in Turin nun mächtig unter Druck. Der Hamburger verliert einmal mehr gegen Jannik Sinner und braucht im abschließenden Gruppenspiel zwingend einen Sieg.
SPORT1
Alexander Zverev trifft in der letzten Gruppenpartie bei den ATP-Finals in Turin auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime – es wird das Endspiel um den Einzug ins Halbfinale. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie verfolgen können.

Alexander Zverev kämpft bei den ATP-Finals in Turin um den Einzug ins Halbfinale. Seine letzte Gruppenpartie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime wird zum Endspiel.

Nach der Niederlage gegen Lokalmatador Jannik Sinner am Mittwoch (4:6, 3:6) muss der Hamburger am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) gegen Auger-Aliassime gewinnen, um die Runde der besten vier zu erreichen.

ATP-Finals 2025: So können Sie Zverev - Auger-Aliassime live verfolgen

Während Sinner bereits als Halbfinalist feststeht und der US-Amerikaner Ben Shelton ausgeschieden ist, duellieren sich Zverev und Auger-Aliassime um das letzte Ticket der Gruppe.

Der Kanadier hatte den Deutschen zuletzt bei den US Open besiegt – ein Ergebnis, das Zverev nun in Turin korrigieren will.

Für den 28-Jährigen wäre ein vorzeitiges Aus ein herber Rückschlag nach einem turbulenten Jahr, das er selbst als „Albtraum“ bezeichnete.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite