ATP-Finals: Zverev vor Endspiel in Turin LIVE im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev trifft in der letzten Gruppenpartie bei den ATP-Finals in Turin auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime – es wird das Endspiel um den Einzug ins Halbfinale. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie verfolgen können.

Alexander Zverev kämpft bei den ATP-Finals in Turin um den Einzug ins Halbfinale. Seine letzte Gruppenpartie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime wird zum Endspiel.

Nach der Niederlage gegen Lokalmatador Jannik Sinner am Mittwoch (4:6, 3:6) muss der Hamburger am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) gegen Auger-Aliassime gewinnen, um die Runde der besten vier zu erreichen.

ATP-Finals 2025: So können Sie Zverev - Auger-Aliassime live verfolgen

TV: Sky

Sky Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Während Sinner bereits als Halbfinalist feststeht und der US-Amerikaner Ben Shelton ausgeschieden ist, duellieren sich Zverev und Auger-Aliassime um das letzte Ticket der Gruppe.

Der Kanadier hatte den Deutschen zuletzt bei den US Open besiegt – ein Ergebnis, das Zverev nun in Turin korrigieren will.