Becker warnt vor Zverev-Gegner: "Goldenen Herbst gehabt"

SID 14.11.2025 • 06:19 Uhr Vor dem Duell zwischen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime spricht Boris Becker über die Siegchancen des deutschen Tennisstars.

Tennisikone Boris Becker sieht Alexander Zverev bei den ATP Finals auf einem guten Weg - vor dem entscheidenden Gruppenduell mit Félix Auger-Aliassime mahnte er aber zur Vorsicht.

Der Kanadier habe „so einen goldenen Herbst gehabt“, betonte Becker bei Sky: „Das ist ein harter Brocken. Für Félix ist das die Riesenchance, aus einem guten Jahr ein sehr gutes zu machen. Also: Druck bei Alexander Zverev.“

Am Freitag (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) trifft Zverev auf den aufschlagstarken Auger-Aliassime; der Sieger des Duells qualifiziert sich für das Halbfinale, in dem am Samstag der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz wartet. Der Kanadier imponierte Becker im bisherigen Turnierverlauf - er habe trotz seiner Wadenprobleme bei der Niederlage gegen Jannik Sinner „auf die Zähne gebissen“ und sei „nicht zu unterschätzen“.

Becker über Zverev: „Er kann noch besser spielen“

Zverevs Pleite gegen Sinner - das ärgerliche 4:6, 3:6 am Mittwochabend, als der 28-Jährige sieben Breakbälle ungenutzt gelassen hatte - kommentierte Becker ebenfalls. Zverev habe eigentlich „gut gespielt“, aber: „Gegen so einen Weltklassespieler wie Sinner musst du deine Chancen nutzen“, sagte Becker: „Er kann noch besser spielen.“