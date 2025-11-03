Comeback nicht belohnt: Struff verliert trotz Matchballs

SID 03.11.2025 • 22:02 Uhr Jan-Lennard Struff kämpft sich nach Rückstand noch in den Tiebreak - dort aber behält Alexandre Müller die Oberhand.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Athen auf bittere Weise einen wichtigen Erfolg verpasst. Der 35-Jährige verlor in der ersten Hauptrunde gegen den an Position fünf gesetzten Alexandre Müller aus Frankreich. 3:6, 6:2, 6:7 (6:8) hieß es nach einer umkämpften Partie aus Sicht des Deutschen, der sogar einen Matchball vergeben und im Tiebreak bereits mit 4:0 geführt hatte.

Struff hatte sich in Athen über die Qualifikation ins Hauptfeld kämpfen müssen. Gegen den Weltranglisten-531. Henry Bernet (Schweiz) gab er dabei sogar einen Satz ab.

Enttäuschende Saison für Struff

Der Warsteiner ist nach einer recht enttäuschenden Saison zuletzt auf Rang 101 der Weltrangliste abgerutscht - ein weiteres Absinken im Ranking in der Endphase des Tennisjahres würde Struffs direkte Qualifikation für das Hauptfeld bei den Australian Open zu Beginn der neuen Saison im Januar gefährden.