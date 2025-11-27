Ex-Coach packt über Tennis-Topstar aus: "In der Box ist es am unangenehmsten mit ihm"

Johannes Vehren 27.11.2025 • 15:24 Uhr Gilles Simon arbeitete nur ein Jahr mit Tennis-Star Daniil Medvedev zusammen. Der Trainer packt über den Russen aus.

Daniil Medvedev ist das Enfant terrible des Tennissports. Immer wieder fällt der Russe mit seinen emotionalen Ausbrüchen auf. 2024 hat Trainer Gilles Simon die ehemalige Nummer eins der Welt begleitet und hat nun über die Zeit gesprochen.

Zu Medvedevs Ausrastern meinte der 40-Jährige im Gespräch mit Eurosport: „Wenn man in der Box sitzt, ist es am unangenehmsten mit ihm.“

„Er ist ein Spieler, den ich sogar verehre“

Er verwies zwar zugleich darauf, dass Medvedev außerhalb des Courts „äußerst angenehm“ sei, aber „wenn er im Match auf dem Platz steht, muss er sich mit einem kleinen Monster in seinem Inneren auseinandersetzen, das nicht einfach zu handhaben ist“.

Simon hob hervor, dass er gewusst habe, was auf ihn zukäme, als er seiner ersten Trainerstation zugesagt habe. „Er ist ein Spieler, den ich sehr mag, den ich sogar verehre und den ich verstanden habe“, erklärte der Ex-Profi.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Medvedev wollte nichts verändern

Er schilderte, dass sein ehemaliger Schützling eine sehr große Überzeugung von sich gehabt habe und es dadurch schwierig war, etwas „zu verändern, wenn zwei Spieler wie (Carlos) Alcaraz und (Jannik, Anm. d. Red.) Sinner an ihm vorbeigezogen sind und man etwas ausprobieren muss".

Dies hätte auch daran gelegen, dass der Russe schon 28 Jahre alt gewesen sei und seine ganze Karriere bestimmte Dinge machen würde.

„Schwierige Situation“ bei Simons Antritt

Ende 2024 kam es dann zur Trennung. Als Simon den Russen fragte, wie er ihn hätte überzeugen können, antwortete Medvedev: „Du hast dich schon sehr bemüht, mehr war nicht möglich.“