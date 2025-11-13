Fritz ausgeschieden - Alcaraz folgt Sinner ins Halbfinale

SID 13.11.2025 • 15:59 Uhr Weil Taylor Fritz etwas überraschend gegen Alex de Minaur verlor, hat Carlos Alcaraz in Turin die Vorschlussrunde erreicht.

Carlos Alcaraz steht bei den ATP Finals als zweiter Halbfinalist fest. Am Tag, nachdem Jannik Sinner durch einen Zweisatz-Sieg über Alexander Zverev sein Ticket buchte, musste der Spanier dafür nur zuschauen. Der Australier Alex de Minaur schlug Taylor Fritz aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3 in der Nachmittagspartie und sorgte dafür, dass Alcaraz einen der zwei ersten Plätze in der Vierergruppe sicher hat.

Der enttäuschende Fritz ließ hingegen eine große Chance ungenutzt. Erstmals verpasste er beim Event das Halbfinale, obwohl ihm ein einziger Satzgewinn gereicht hätte. De Minaur muss nun auf einen Sieg von Alcaraz gegen Lorenzo Musetti am Abend (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) hoffen - dann würde er trotz nur eines Erfolgs in der Gruppenphase die Runde der besten vier erreichen.

Die gute Nachricht für den Australier: Alcaraz wird trotz des vorzeitigen Halbfinaleinzugs hochmotiviert in das Match gehen. Ihm fehlt schließlich nur noch ein Sieg, um seinen großen Rivalen Sinner in Schach zu halten und sich die Spitzenposition in der Weltrangliste am Ende des Tennisjahres zu sichern. Ein Kunststück, das ihm zuletzt 2022 gelungen war.