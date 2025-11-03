"König" für eine Woche - Sinner kurz zurück an der Spitze

SID 03.11.2025 • 10:23 Uhr Der Italiener löst seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz ab - doch nur vorübergehend.

„König“ vorerst nur für eine Woche - die italienische Presse hat Jannik Sinner für dessen Rückkehr auf den Tennis-Thron gefeiert. Mit seinem Finalsieg über den Kanadier Félix Auger-Aliassime beim Masters in Paris löste der Südtiroler seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ab.

„Volle Freude mit der Trophäe, Jannik ist wieder Nummer 1“, titelte Tuttosport. Die Gazzetta dello Sport ergänzte hinter „König Sinner“ allerdings ein „nur für eine Woche“ in der Klammer. Denn wenn kommenden Montag Sinners 1500 Punkte aus dem Titelgewinn bei den ATP Finals im vergangenen Jahr rausgerechnet werden, ist Alcaraz wieder vorne.

Mit 11.500 Punkten ist Sinners Vorsprung vor Alcaraz (11.250) aktuell nur hauchdünn - beide werden sich beim Turnier der acht Jahresbesten ab Sonntag in Turin also ein Duell um die Nummer eins liefern. Mit dabei ist auch der Paris-Halbfinalist Alexander Zverev sowie nun auch der US-Amerikaner Ben Shelton und der Australier Alex de Minaur, die sich beide qualifizierten.