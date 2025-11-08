Kurz nach Athen-Sieg: Djokovic sagt für ATP Finals ab

SID 08.11.2025 • 21:22 Uhr Eine Schulterverletzung verhindert die Teilnahme des Serben, für ihn rückt Lorenzo Musetti nach.

Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den ATP Finals kurz nach seinem Turniersieg in Athen am Samstagabend abgesagt. Laut den Organisatoren kann der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien aufgrund einer Schulterverletzung nicht in Turin antreten. Ersetzt wird der 38-Jährige in der Jimmy-Connors-Gruppe von Lorenzo Musetti, den Italiener hatte Djokovic kurz zuvor im Endspiel in Griechenland mit 4:6, 6:3, 7:5 bezwungen.

„Ich habe mich sehr darauf gefreut, in Turin anzutreten und mein Bestes zu geben, aber nach dem heutigen Finale in Athen muss ich leider mitteilen, dass ich mich aufgrund einer anhaltenden Verletzung zurückziehen muss“, schrieb Djokovic in den sozialen Medien. „Es tut mir wirklich leid für die Fans, die sich darauf gefreut haben, mich spielen zu sehen.“

In Athen hatte sich der „Djoker“ im Alter von 38 Jahren und fünf Monaten zum ältesten Turniersieger in der Geschichte der ATP-Tour gekürt. Im Interview direkt nach dem 101. Turniererfolg seiner Karriere hatte sich Djokovic „sehr stolz“ gezeigt, in seiner neuen Wahlheimat Athen habe er sich auf dem Court „wie zu Hause“ gefühlt.