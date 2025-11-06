Leidenszeit von Kyrgios bald vorbei?

SID 06.11.2025 • 07:00 Uhr Ex-Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios plagen über Monate Knieprobleme. Nun ist ein Ende der Leidenszeit in Sicht.

Der schillernde Tennisstar Nick Kyrgios hofft nach langer Verletzungspause auf einen Start bei den Australian Open im Januar. „Ich weiß nicht, ob ich es ein Wunder nennen soll oder was auch immer, aber mein Knie fühlt sich an, als wäre es um ein paar Jahre jünger geworden“, sagte der 30-Jährige der Australian Associated Press.

Seit März hatte Kyrgios wegen der anhaltenden Knieprobleme auf der Tour kein Match mehr bestritten.

Nun sei es zu einer ebenso unerwarteten wie plötzlichen Besserung gekommen. „Ich will es nicht verschreien, aber irgendetwas daran hat sich verändert, sodass ich drei, vier Tage lang jeweils anderthalb bis zwei Stunden auf dem Platz trainieren und mich danach tatsächlich erholen und darauf aufbauen konnte“, sagte der Australier.

„Das ist wirklich aufregend, und ich habe es noch niemandem erzählt. Ich habe ein neues Leben auf dem Platz.“

Kyrgios in der Weltrangliste abgestürzt

Der als schlampiges Genie bekannte frühere Wimbledonfinalist hat seit den Miami Open im März kein offizielles Spiel mehr bestritten und ist in der Weltrangliste deshalb mittlerweile auf Platz 652 zurückgefallen. Für einen Start bei den Australian Open bräuchte der Lokalmatador entsprechend eine Wildcard der Veranstalter.