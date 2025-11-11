Langer Kampf: Alcaraz ringt Fritz nieder

SID 11.11.2025 • 17:04 Uhr Der Spanier steht kurz vor dem Halbfinaleinzug bei den ATP Finals. Auch einem zweiten großen Ziel ist er nun ganz nahe.

Carlos Alcaraz ist den vorletzten Schritt auf dem Weg zu seinem Teilziel bei den ATP Finals gegangen. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Match der Gruppenphase fehlt dem Spanier nur noch ein Erfolg, um die Saison als Weltranglistenerster zu beenden.

Gegen den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz musste er beim 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 aber viel leiden.

Nach intensiven 2:48 Stunden verwandelte Alcaraz seinen vierten Matchball und ließ sich von den Fans in der ausverkauften Arena in Turin feiern. Dem Halbfinaleinzug ist Alcaraz nun ganz nahe, bereits am Abend nach dem Spiel zwischen Alex de Minaur und Lorenzo Musetti (ab 20.30 Uhr) könnte dieser perfekt sein.

Alcaraz übernimmt im dritten Satz die Kontrolle

Fritz hingegen braucht im abschließenden Gruppenspiel gegen de Minaur am Donnerstag wohl einen Erfolg, um dieses Ziel zu erreichen.

Beide Spieler hatten ihr Auftaktmatch gewonnen, und Fritz präsentierte sich von Beginn an als ebenbürtiger Gegner. Auch ein frühes Break des Spaniers ließ ihn kalt; fast fehlerlos kämpfte er sich zurück ins Match. Alcaraz hingegen wirkte ungewohnt unkonzentriert. Die Folge: Nach 70 umkämpften Minuten beendete Fritz den ersten Satz mit einem Ass.