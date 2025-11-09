Letztlich ohne Mühe: Alcaraz siegt zum Auftakt

SID 09.11.2025 • 16:09 Uhr Der Spanier Carlos Alcaraz schlägt Alex de Minaur nach einem Break-Festival und kommt damit nicht nur dem Titel einen Schritt näher.

Carlos Alcaraz macht auf der Jagd nach seinem Premierentitel bei den ATP Finals von Beginn an ernst. Der spanische Weltranglistenzweite setzte sich im ersten Gruppenspiel in Turin erwartungsgemäß gegen den an Position sieben gesetzten Alex de Minaur durch.

Beim 7:6 (7:5), 6:2 überstand Alcaraz auch kleinere Schwächephasen schadlos. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden verwandelte der 22-Jährige seinen zweiten Matchball und feierte seinen fünften Sieg im fünften Match gegen den Australier. „Das war ein sehr schwieriges Match, Alex ist in der Halle richtig gut. Ich bin froh, diese Challenge überstanden zu haben“, sagte Alcaraz im Anschluss.

Zverev gegen Ben Shelton gefordert

Zuvor war der Sieger der French Open und der US Open etwas holprig in die Partie gekommen. De Minaur profitierte von mehreren leichten Fehlern des Spaniers - im Tiebreak aber scheiterte der Außenseiter auch an seinen Nerven. Im zweiten Durchgang stellte Alcaraz die Weichen dann mit drei frühen Breaks auf Sieg und ließ sich von seinem Weg nicht mehr abbringen, wenngleich sein eigenes Aufschlagspiel weiter zu wünschen übrig ließ.

Alcaraz kämpft nicht nur um seinen ersten Titel bei der inoffiziellen Tennis-WM, sondern auch um die Spitzenposition in der Weltrangliste zum Ende des Jahres. Im (vorerst) indirekten Duell mit dem derzeit hauchzart vor ihm liegenden Jannik Sinner braucht Alcaraz drei Siege in der Gruppenphase oder einen Finaleinzug in Turin, um sein Ziel zu erreichen. „Ich hatte die letzten Jahre Probleme mit meiner Energie und der Motivation. Das ist in diesem Jahr anders“, sagte Alcaraz.