Mit Hai-Sonnenbrillen: Positiver Abschluss für Krawietz/Pütz

SID 13.11.2025 • 13:50 Uhr Eine ungewöhnliche Maßnahme beim Einlauf in die Arena scheint zu fruchten: Den Titelverteidigern gelingt in Turin ein versöhnlicher Abschluss.

Nach dem vorzeitigen Scheitern bei den ATP Finals ist den Titelverteidigern Kevin Krawietz und Tim Pütz ein versöhnlicher Abschluss gelungen. Gegen Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italien) gewann das deutsche Spitzendoppel das dritte Gruppenspiel nach einer engen Partie mit 7:6 (7:5), 4:6, 13:11.

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz sich überraschend als erstes deutsches Doppel in der Geschichte den Turniersieg geschnappt und ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Doch die beiden Niederlagen gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) und das britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool machten in diesem Jahr früh alle Hoffnungen zunichte.

Die Enttäuschung sei „natürlich groß“, hatte Krawietz nach dem Scheitern gesagt, die gute Laune ließ sich das Duo nach einer insgesamt ordentlichen Saison mit unter anderem einem Titel beim Masters in Shanghai aber nicht verderben. Vor der Partie gegen Bolelli/Vavassori betraten die beiden die Arena mit äußerst interessanten Sonnenbrillen im Hai-Design. In einem umkämpften Match auf gutem Niveau behielten sie diesmal die Oberhand.