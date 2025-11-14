Serie ausgebaut: Sinner gewinnt auch drittes Spiel in Turin

SID 14.11.2025 • 16:06 Uhr Der Italiener hat mit Ben Shelton keine Probleme und bleibt ohne Satzverlust bei den ATP Finals.

Bis unters Dach war die Turiner Arena gefüllt, und die 12.000 Fans wurden nicht enttäuscht. Italiens Tennis-Idol Jannik Sinner hat auch das sportlich unbedeutende dritte Match in der Gruppenphase der ATP Finals glatt in zwei Sätzen für sich entschieden und eine beeindruckende Serie ausgebaut. Seit 29 Spielen ist er nun auf Hallen-Hartplätzen ungeschlagen.

Gegen den bereits ausgeschiedenen US-Amerikaner Ben Shelton siegte Sinner mit 6:3, 7:6 (7:3) und wahrte vor dem Halbfinale am Samstag seine weiße Weste.

Dort wartet auf den viermaligen Grand-Slam-Sieger, der die Saison als Weltranglistenzweiter hinter Carlos Alcaraz abschließen wird, Überraschungsmann Alex de Minaur. Der Australier hat die Alcaraz-Gruppe mit nur einem Sieg und einem negativen Satzverhältnis überstanden.

Besondere Ehrung für Alcaraz

Den letzten Halbfinalplatz und damit den Gegner von Alcaraz am Samstag spielen am Freitagabend (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) der zweimalige Finals-Sieger Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime (Kanada) aus.